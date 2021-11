Supercoppa, Inter e Juve vogliono giocare in Arabia (per incassare 3,5 mln): De Siervo vola a Riyad

"Supercoppa, De Siervo in Arabia per Inter-Juventus" scrive il Corriere dello Sport. L'amministratore delegato è volato in Arabia, a Riyad, per parlare della possibile discuta della Supercoppa tra Inter e Juve il 22 dicembre, nella capitale dell'Arabia Saudita. L'alternativa è il 12 gennaio a San Siro ma i club spingono per andare all'estero (incasserebbero 3,5 milioni a testa, più spese pagate).

Si tratta con l'Arabia, sul modello spagnolo, per il rinnovo: proposta da 180-190 milioni per 6 edizioni, ma con un nuovo format, ovvero con la partecipazione di 4 squadre: le vincenti di Coppa Italia e campionato più le seconde classificate.