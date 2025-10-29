Superlega, tribunale di Madrid ribadisce: "Abuso di posizione dominante della UEFA"

Continua a far discutere la vicenda legata alla Superlega, dopo la nuova decisione arrivata dal tribunale di Madrid. In appello, infatti, i giudici spagnoli hanno stabilito che la UEFA ha "abusato della propria posizione dominante nel tentativo di impedire la creazione della competizione europea alternativa nel 2021". Una posizione che conferma, in parte, quanto già espresso nel 2023 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), secondo cui UEFA e FIFA avevano esercitato un potere eccessivamente discrezionale, limitando la libera concorrenza nel calcio europeo.

Come riportato da AFP, il tribunale ha ribadito che i due organismi "hanno ostacolato la libera concorrenza imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla Superlega", un progetto che nel 2021 aveva rischiato di provocare una frattura profonda nel mondo del calcio. Resta tuttavia da capire la portata effettiva della sentenza, poiché il provvedimento si riferirebbe a un regolamento che la UEFA afferma di aver riscritto nel 2022, introducendo un nuovo sistema di autorizzazioni più trasparente e conforme al diritto comunitario.