Svaligiato appartamento di Lavezzi in Francia: portati via oggetti di grande valore

L'appartamento di Ezequiel Lavezzi a Neuilly-sur-Seine è stato svaligiato nella notte tra domenica e lunedì. A rivelarlo sono i media francesi; i ladri avrebbero portato via gioielli e altri oggetti di lusso, per un importo ancora in fase di stima, come riferisce la procura di Nanterre.