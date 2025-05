Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Gran finale: Conte a Lecce, se vince è quasi fatta"

"Gran finale" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi commentando le ultime vicende che riguardano Napoli e Inter impegnate nella lotta Scudetto con i nerazzurri invece attesi dal match di campionato contro il Verona ma anche dal ritorno di Champions contro il Barcellona dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata. Conte a Lecce: se vince è quasi fatta per lo Scudetto. Caso ultras: Inzaghi e Calha squalificati. Lautaro spera per il Barça.

L'anticipo di Serie A - "Rimonta Vlasic", scrive il quotidiano. Finisce in parità l’anticipo della 35ª giornata di Serie A tra Torino e Venezia. All’Olimpico Grande Torino i granata rispondono con Vlasic al vantaggio iniziale dei lagunari, firmato da Kike Perez nel primo tempo. Un punto che serve poco ad entrambe le squadre nella corsa ai rispettivi obiettivi.

Lotta Champions - "All'ultimo eurogol": domani c'è Bologna-Juventus, match fondamentale in chiave Champions League. Tudor punta tutto su Kolo Muani. Vlahovic sarà regolarmente a disposizione per il match contro il Bologna. Anche Francisco Conceicao, ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese giovedì era rimasto in palestra per fare un lavoro dedicato alla forza.