Ufficiale Svizzera, i convocati: out Okafor, potrà allenarsi con Conte durante la sosta

Non c'è il nome di Noah Okafor nell'elenco dei convocati della Svizzera per i prossimi impegni. L'attaccante del Milan in prestito al Napoli avrà così due settimane piene a propria disposizione per continuare ad allenarsi a Castel Volturno avvicinandosi alla miglior condizione fisica. Contro la Fiorentina si è allenato a lungo ma alla fine Conte ha preferito schierare Simeone per gli ultimi minuti. Ecco l'elenco dei convocati della Svizzera: