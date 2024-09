Svolta calciomercato, dal 2025 verso la chiusura a Ferragosto: le ultime dall'Inghilterra

Il prossimo mercato estivo potrebbe chiudere i battenti il 15 agosto, con due settimane di anticipo rispetto alle recenti abitudini. Le ultime indiscrezioni in tal senso arrivano dall'Inghilterra: secondo The Times, che peraltro approfondisce la notizia con toni critici, i club della Premier League avrebbero già raggiunto un'intesa per anticipare la chiusura delle negoziazioni estive.

La Premier non si muoverebbe da sola, ma a chiudere prima sarebbero le sessioni estive anche in Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Il tutto, con l'avallo dell'ECA, l'associazione che riunisce i principali club europei. Una novità che, è allo stato attuale, work in progress: a differenza di quanto riportato da diversi media italiani, il quotidiano inglese - che difatti ne ha parlato nella sua edizione domenicale, dedicata prevalentemente ad analisi e approfondimenti - non fa riferimento a un accordo già ufficiale e chiuso, ma semmai critica (perché lascerebbe spazio al mercato saudita) questa nuova prospettiva, di cui si sta parlando da diverse settimane.

La rivelazione di De Siervo. D'altra parte, già lo scorso mercato si sarebbe potuto chiudere prima dell'inizio del campionato. Ne aveva parlato in maniera chiara Luigi De Siervo: "Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo - ha dichiarato poche settimane fa l'ad Lega Serie A - nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato". Nella prossima estate, le cose potrebbero andare diversamente: anche la Liga sembra pronta a unirsi alle altre leghe big five.