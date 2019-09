TABELLA - Partita la vendita per la Samp, il Napoli a Dimaro svelò i prezzi di tutte le partite interne

Quest'oggi è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Sampdoria (clicca qui). Prezzi in realtà già svelati a Dimaro, al momento della presentazione della campagna abbonamenti, per mostrare la convenienze dell'abbonamento con i prezzi più bassi da 10 anni (clicca qui). Il Napoli rese noti i prezzi di tutti i biglietti per le diciannove partite interne con un risparmio di circa il 40% con l'abbonamento. Tre fasce di prezzo per valore degli avversari. Ecco la foto con l'elenco dei prezzi: