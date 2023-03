Tabù Atalanta al Maradona? Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare in casa

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P) e, dopo il ko del 4 dicembre 2021 per 2-3, potrebbe perdere due partite interne di fila contro la Dea per la seconda volta nel torneo, dopo il 1997. A riportare il dato statistico è Opta.