Terzo e ultimo cambio per il Napoli: Lukaku entra nel recupero

Terzo e ultimo cambio per il Napoli: Lukaku entra nel recuperoTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:51
di Antonio Noto

Al 90' terzo e ultimo cambio per il Napoli. Esce Hojlund, entra Lukaku per gli ultimi 4' di recupero che sono stati assegnati dall'arbitro La Penna.

