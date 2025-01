The Guardian, la Top 100 del 2024: Kvaratskhelia alle spalle di Dovbyk

Leonardo Bonucci, Demetrio Albertini, Siem De Jong, Philipp Lahm e Thomas Hitzlsperger, Bebeto, Lucas Leiva e Juninho Pernambucano, tra gli altri, sono alcuni degli ex campioni che si sono uniti ad una selezione di allenatori, giornalisti e reporter da tutto il mondo per formare una giuria che votasse i migliori 100 giocatori del 2024 appena trascorso per conto del The Guardian. Ecco la lista completa, nella quale non mancano i rappresentanti della Serie A, tra i quali Kvaratskhelia del Napoli:

1) Rodri (Manchester City)

2) Vinicius Jr (Real Madrid)

3) Haaland (Manchester City)

4) Yamal (Barcellona)

5) Bellingham (Real Madrid)

6) Kane (Bayern Monaco)

7) Lautaro Martinez (Inter)

8) Wirtz (Bayer Leverkusen)

9) Carvajal (Real Madrid)

10) Mbappè (Real Madrid)

11) Salah (Liverpool)

12) Palmer (Chelsea)

13) Saka (Arsenal)

14) Nico Williams (Athletic Bilbao)

15) Foden (Manchester City)

16) Kroos (Real Madrid)

17) Dani Olmo (Barcellona)

18) Odegaard (Arsenal)

19) Musiala (Bayern Monaco)

20) Valverde (Real Madrid)

21) Lewandowski (Barcellona)

22) Lookman (Atalanta)

23) Emiliano Martinez (Aston Villa)

24) Rudiger (Real Madrid)

25) Raphinha (Barcellona)

26) Xhaka (Bayer Leverkusen)

27) Messi (Inter Miami)

28) Saliba (Arsenal)

29) Gyokeres (Sporting)

30) Van Dijk (Liverpool)

31) Rodrygo (Real Madrid)

32) Calhanoglu (Inter)

33) Grimaldo (Bayer Leverkusen)

34) Rice (Arsenal)

35) Ruben Dias (Manchester City)

36) De Bruyne (Manchester City)

37) Luis Diaz (Liverpool)

38) Mac Allister (Liverpool)

39) Pedri (Barcellona)

40) Bernardo Silva (Manchester City)

41) Griezmann (Atletico Madrid)

42) Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

43) Guirassy (Borussia Dortmund)

44) Fabian Ruiz (PSG)

45) Gvardiol (Manchester City)

46) Barella (Inter)

47) Vitinha (PSG)

48) Dovbyk (Roma)

49) Kvaratskhelia (Napoli)

50) Ederson (Manchester City)

51) Courtois (Real Madrid)

52) Bastoni (Inter)

53) Dimarco (Inter)

54) Watkins (Aston Villa)

55) Julian Alvarez (Atletico Madrid)

56) Hakimi (PSG)

57) Magalhaes (Arsenal)

58) Modric (Real Madrid)

59) Marmoush (Eintracht)

60) Son (Tottenham)

61) Leao (Milan)

62) Boniface (Bayer Leverkusen)

63) Bruno Fernandes (Manchester United)

64) Frimpong (Bayer Leverkusen)

65) Hummels (Roma)

66) Alenxander-Arnold (Liverpool)

67) M. Thuram (Inter)

68) Walker (Manchester City)

69) Xavi Simons (Lipsia)

70) Morata (Milan)

71) Di Maria (Benfica)

72) Cururella (Chelsea)

73) David (Lille)

74) Osimhen (Galatasaray)

75) Tah (Bayer Leverkusen)

76) Kimmich (Bayern Monaco)

77) James Rodriguez (Rayo Vallecano)

78) Havertz (Arsenal)

79) Alisson (Liverpool)

80) Mamardashvili (Valencia)

81) Cubarsi (Barcellona)

82) Lunin (Real Madrid)

83) Romero (Tottenham)

84) Gakpo (Liverpool)

85) Olise (Bayern Monaco)

86) Raya (Arsenal)

87) Koundé (Barcellona)

88) Barcola (PSG)

89) Camavinga (Real Madrid)

90) Isak (Newcastle)

91) Unai Simon (Athletic Bilbao)

92) Kobel (Borussia Dortmund)

93) Vlahovic (Juventus)

94) Savinho (Manchester City)

95) Pulisic (Milan)

96) Maignan (Milan)

97) Calafiori (Arsenal)

98) Mitrovic (Al-Hilal)

99) Brandt (Borussia Dortmund)

100) Sabitzer (Borussia Dortmund)