"Ti fa vincere le partite, può fare molto di più", Gattuso e l'elogio da confermare

Parole d'elogio spese da Gattuso per Matteo Politano. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha così commentato la prova dell'esterno del Napoli, facendo un discorso generale: "Aveva bisogno di un po' di tempo per il ritmo, sa giocare, si deve ambientare e sappiamo ciò che ci può dare. Politano può fare molto di più, oggi ha fatto bene ma mi aspetto di più perché negli ultimi 2-3 anni ha inciso sul campionato, ti fa vincere le partite. L'asticella mia è alta per lui". Conferma ulteriore, questa, sul valore del ragazzo e, soprattutto, sul peso che Gattuso ha avuto - smentite a parte - su questa trattativa di mercato.

Il campo ha confermato ciò che Gattuso ha sottolineato: anche contro il Torino, Politano è sembrato ancora incerto. Non ha giocato molti palloni ma ne ha recuperati otto, dato importante che spiega la sua voglia di farsi notare e aiutare i compagni in fase passiva. Politano ha qualità e sono evidenti, come sprint e dribbling, ma ci vorrà del tempo prima di metterle definitivamente in mostra. Dovrà integrarsi coi compagni e anche ritrovare la miglior condizione fisica dopo sei mesi fermo, senza giocare quasi mai. Il tempo è dalla sua parte come la fiducia dell'allenatore.