TN - San Paolo, controlli in corso con un drone: decisione nel primo pomeriggio

Ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco, le cui camionette sono parcheggiate davanti al San Paolo sin dal primo mattino, prima di prendere una decisione definitiva su Napoli-Parma. In seguito al danneggiamento di una parte della copertura dell'impianto, per il violento nubifragio della notte, secondo quanto raccolto da Tuttonapoli una decisione dovrebbe arrivare solo nel primo pomeriggio. In questo momento c'è anche in corso un sopralluogo con un drone, per verificare l'entità del danno e soprattutto se c'è un rischio per gli spettatori. Naturalmente il Parma spinge per giocare, anche a porte chiuse, soluzione che invece il Napoli non prende in considerazione.