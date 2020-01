Top10 Gare 2019 - Primo posto: i campioni d'Europa del Liverpool in ginocchio al San Paolo

Il 2019 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2019 emozionanti o importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Il primo posto della nostra classifica non può che andare alla sfida tra Napoli e Liverpool, gara dei gironi di Champions. Spettacolo al San Paolo, Ancelotti firma l’impresa: azzurri stellari con un capolavoro di strategia tattica.

1) NAPOLI-LIVERPOOL 2-0: Un Napoli spettacolare, una notte di festa incredibile. I campioni d’Europa del Liverpool messi in ginocchio al San Paolo in una gara che va dritta nella storia. Dopo un primo tempo bloccato, negli ultimi dieci minuti della ripresa si decide la partita. Prima un rigore conquistato da Callejon e trasformato con precisione da Mertens, poi il raddoppio in pieno recupero firmato da Llorente, al suo primo gol in azzurro, abile a sfruttare l’incredibile regalo di Van Dijk. E’ grande festa a Fuorigrotta, il Napoli di Ancelotti supera i Campioni d’Europa. Finalmente tutta Napoli può cantare "Oje vita mia" per tutta la notte.