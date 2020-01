Top10 Gare 2019 - Quinto posto: il Napoli umilia l'Inter e saluta nei migliori dei modi il San Paolo

Il 2019 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti o importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quinto posto della nostra classifica va la vittoria degli azzurri contro l'Inter di Spalletti per 4-1. Il Napoli umilia la squadra nerazzurra. Gli azzurri sono d’applausi e asfaltano l’Inter.

5) NAPOLI-INTER 4-1: Il Napoli umilia la squadra nerazzurra. Gli azzurri sono d’applausi e asfaltano l’Inter. A Fuorigrotta non c'è storia. La squadra di Spalletti dura appena un quarto d'ora, poi cade sotto i colpi di un Napoli che si esprime in scioltezza e alla fine ottiene una sacrosanta affermazione. A incanalare il match sulla sponda partenopea è un gioiello di Zielinski che al 16’ scarica all'incrocio un destro imprendibile per Handanovic. Il polacco, al 61', veste i panni dell'uomo assist e propizia il colpo di testa vincente di Mertens. Il Napoli dilaga poi con una bella doppietta di Fabian Ruiz. Gol della bandiera di Icardi che trasforma un rigore. Il Napoli saluta nei migliori dei modi il San Paolo dando l'arrivederci con una grandissima vittoria.