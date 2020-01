Top10 Gare 2019 - Terzo posto: l'impresa di Anfield, il Napoli ad un passo dagli ottavi di Champions

Il 2019 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2019 emozionanti o importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Il Napoli contro ogni pronostico passa indenne dall’inferno di Anfield. Ancelotti porta a casa un pari d’oro che lo porta a un passo dagli ottavi di Champions League ma soprattutto ritrova lo spirito di sacrificio che da tempo era stato smarrito.

3) LIVERPOOL-NAPOLI 1-1: Prestazione non entusiasmante dal punto di vista del gioco quella degli azzurri ma la squadra ha dimostrato di essersi ritrovata in una sfida che, alla vigilia, sembrava già segnata. Nella notte fredda di Anfield arriva il lampo di Mertens: Di Lorenzo lo pesca in verticale, scatto sul filo del fuorigioco e destro all’angolo che non lascia scampo ad Alisson. Nel secondo tempo Lovren trova il pareggio di testa su calcio d’angolo. Nonostante un ambiente infernale, il Napoli si rintana nella propria area e riesce a resistere fino alla fine. Gli azzurri passano indenni l’ostacolo Liverpool.