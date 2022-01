Top10 Gare 2021 - Quinto posto: la battaglia contro il Leicester e il tuffo di Spalletti

Il 2021 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quinto posto della nostra classifica c’è la vittoria contro il Leicester che vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.

5) NAPOLI-LEICESTER 3-2: Tantissime assenze per l’ultima e decisiva gara del girone di Europa League. Grande cuore degli uomini di Spalletti, Petagna, che lotta come un leone contro gli inglesi sotto al diluvio del Maradona, è l’emblema di questa sfida. Il Napoli parte alla grande con Ounas che sblocca subito il risultato con un radente diagonale destro. Raddoppio di Elmas che segna a porta vuota sull’assist di Petagna imbeccato da una bellissima giocata di Zielinski. Con la partita in pugno, una deviazione di Elmas accomoda la palla per il 2-1 di Evans alla mezz'ora e poi un altro tiro da fuori premia Dewsbury-Hall porta le squadre negli spogliatoi sul 2-2. Da segnalare nel finale di tempo anche l'ennesimo infortunio, per Lozano, che perde un dente in uno scontro: al suo posto Malcuit alto. Il Napoli non demorde e a inizio ripresa trova il gol qualificazione ancora con Elmas, che di mancino batte Schmeichel sul cross basso di Di Lorenzo. Il Leicester poco dopo sfiora il 3-3 con un palo di Madison su incredibile svarione dello stesso Di Lorenzo. Ultimo quarto d’ora di sofferenza, ma con Spalletti che si copre buttando Manolas nella mischia e schierando la difesa a tre. Il Napoli resiste, porta a casa un’importantissima vittoria con Spalletti, che al termine dell’incontro si tuffa a centrocampo, scivolando sull’erba bagnata per festeggiare il passaggio al prossimo turno.