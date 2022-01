Top10 Gare 2021 - Terzo posto: ancora Koulibaly con la Juve e vittoria in rimonta

Il 2021 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al terzo posto della nostra classifica c’è la vittoria in rimonta contro la Juventus al Maradona, primo scontro diretto vinto dal Napoli di Spalletti in campionato.

3) NAPOLI-JUVENTUS 2-1: Prima big match per il Napoli di Spalletti e prima vittoria contro i rivali di sempre. Il Napoli supera in rimonta una brutta e rabberciata Juventus al Maradona. Gli azzurri partono forte ma un clamoroso errore di Manolas apre la strada a Morata che ruba palla e supera Ospina per la rete del vantaggio bianconero. Nella ripresa il Napoli si rimette in pari: tiro a giro di Insigne su pallone rubato da Fabian, erroraccio di Szczesny che non trattiene il pallone e Politano ne approfitta insaccando da due passi. Quando la gara sembra volgere alla fine sull’1-1, ma a quattro minuti dalla fine il Napoli completa la rimonta con Koulibaly. Calcio d'angolo per il Napoli, il pallone che finisce al centro dell'area dove Kean sfiora l'autogol di testa, Szczesny ci mette una pezza ma non blocca, sulla ribattuta per Koulibaly è un gioco da ragazzi spingere il pallone in porta. Come nella famosa vittoria di Torino del 2018, è ancora il senegalese a regalare i tre punti agli azzurri contro la Vecchia Signora.