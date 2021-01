Top10 Gol 2020, 1^ posto: Mertens vi sente ancora

Un anno di gol ed emozioni, lo abbiamo riassunto scegliendo le dieci reti più belle realizzate dal Napoli da gennaio a dicembre di questo a suo modo indimenticabile 2020

1^ - Dries Mertens in Napoli-Barcellona - Per la gloria ma anche per l'occasione: è questo, è di Ciro, il gol più bello del 2020. Il più bello per tanti motivi. Perché Mertens lo fa stupendo, perché è contro il Barcellona, perché vale l'aggancio ad Hamsik e, soprattutto, perché arriva agli ottavi Champions e in uno stadio ancora pieno, prima del Covid e dell'incubo da noi tutto vissuto. Un istante di straordinaria normalità divenuta storia. Grazie a Mertens. E a Zielinski, cui va il gran merito di apparecchiare la tavola. Poi ci penserà l'affamato Ciro...