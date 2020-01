Top11 2010-2019 - Il portiere: hanno deciso i tifosi, aspettando Alex...

Reina - Non c'è Meret per rispetto di chi lo ha preceduto: c'è stato De Sanctis e poi è arrivato Reina, sono stati grandi entrambi, così abbiamo chiesto ai lettori di decidere, loro hanno preteso ci fosse il nome dello spagnolo in cima a questo 4-3-3 del decennio con una panchina virtualmente da brividi. Reina è stato portiere, leader, personaggio che ha diviso tifosi e critica. Ha alternato qualche errore a grandi interventi, il suo carisma lo hanno riconosciuto anche i compagni. Una fotografia: Roma-Napoli, uno a due, con suo miracolo allo scadere. Per la Panini fu la parata dell'anno.