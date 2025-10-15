Ufficiale
Torino-Napoli, punto d'incontro e parcheggi: tutte le info per i tifosi ospiti
TuttoNapoli.net
La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in occasione del match Torino-Napoli in programma sabato 18 ottobre, saranno riservate due aree parcheggio. Ai bus organizzati dei Napoli Club è riservato il parcheggio collocato all’interno del Trincerone del Settore Ospiti in Via Filadelfia con ingresso da Piazzale San Gabriele da Gorizia.
Per coloro che arriveranno con auto e van, è stato predisposto un punto di raccolta a Piazzale Caio Mario (Corso Unione Sovietica, a circa 1 km dallo stadio: https://maps.app.goo.gl/hDXj5PCGtUiBxhXx9) e, da tale parcheggio, sarà predisposto un servizio di navette con accompagnamento dei tifosi allo stadio.
Pubblicità
Notizie
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com