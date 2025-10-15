Ufficiale

Torino-Napoli, punto d'incontro e parcheggi: tutte le info per i tifosi ospiti

di Francesco Carbone

La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in occasione del match Torino-Napoli in programma sabato 18 ottobre, saranno riservate due aree parcheggio. Ai bus organizzati dei Napoli Club è riservato il parcheggio collocato all’interno del Trincerone del Settore Ospiti in Via Filadelfia con ingresso da Piazzale San Gabriele da Gorizia.

Per coloro che arriveranno con auto e van, è stato predisposto un punto di raccolta a Piazzale Caio Mario (Corso Unione Sovietica, a circa 1 km dallo stadio: https://maps.app.goo.gl/hDXj5PCGtUiBxhXx9) e, da tale parcheggio, sarà predisposto un servizio di navette con accompagnamento dei tifosi allo stadio.