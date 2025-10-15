Torino-Napoli, una sola vittoria per i granata con Marcenaro. Bilancio positivo per gli azzurri
Torino-Napoli, anticipo della settima giornata di Serie A, sarà arbitrato dal direttore di gara Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova. Sono cinque i precedenti con gli azzurri e quattro quelli con i granata, tutti in trasferta però. Col Torino il bilancio è di una vittoria e due sconfitte, oltre a un pareggio. Bilancio positivo in trasferta per il Napoli, i campioni d'Italia hanno vinto e pareggiato nelle due occasioni in cui Marcenaro arbitrava.
TORINO
Precedenti: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte
Calci di rigore: 1 a favore, 0 contro
Cartellini rossi: 1 contro, 0 contro le avversarie
NAPOLI
Precedenti: 2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte
Calci di rigore: 0 a favore, 2 contro
Cartellini rossi: 0 contro, 0 contro le avversarie
