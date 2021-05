Tragedia nella festa a Salerno: morto un giovane in seguito ad un incidente

Tragedia a Salerno durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana. Incidente mortale per un giovane di 28 anni che ha perso la vita. Stando a quanto appreso dall'Ansa, era da solo alla guida del motociclo quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare quanto avvenuto dato che risulta ancora poco chiara la dinamica del fatto.