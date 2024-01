Traoré-Raspadori erano i gioiellini di De Zerbi nel 4-2-3-1 al Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Focus tecnico-tattico sull'ultimo obiettivo di mercato del Napoli: "Traore andrebbe a rinforzare le corsie esterne, può giocare sia a destra che a sinistra, col Sassuolo ha segnato 18 gol, da ala sinistra era una delle stelline nel 4-2-3-1 di De Zerbi (con Raspadori trequartista), il Bournemouth lo ha riscattato in estate per 30 milioni dopo averci puntato a gennaio sorpreso dalle sue qualità. Contratto fino al 2028. Ora l’ipotesi Napoli per il possibile ritorno in Serie A un anno dopo l'addio".