Prima pagina Il Corriere dello Sport non ha dubbi: "Napoli, arriva Beukema"

vedi letture

“Calha, la spina”: Inter in tensione, il turco vuole il Galatasaray. Così titola Il Corriere dello Sport, che fotografa le tensioni in casa Inter. Il turco ha espresso la volontà di trasferirsi al Galatasaray, ma il centrocampista turco non è l’unico caso: anche Benjamin Pavard finisce al centro della bufera. Il difensore francese, fermo per infortunio durante il Mondiale, è stato visto giocare a padel, scatenando polemiche sui social. Sul fronte acquisti, l’Inter monitora due nuovi profili per rinforzare la rosa: si tratta di Rios e Frendrup.

In alto, il quotidiano dedica ampio spazio al dramma che ha sconvolto il mondo del calcio: la morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese. Il 28enne è deceduto in un incidente stradale in Spagna, causato dallo scoppio di una gomma. L’auto è andata in fiamme e con lui ha perso la vita anche il fratello André.

Si parla anche del calciomercato del Napoli, col quotidiano che non ha dubbi: "Napoli, arriva Beukema", l'intesa per il difensore del Bologna è vicina spiega il Corriere.