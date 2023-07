Trentino Marketing: "Oggi 5mila persone, numeri da record grazie al Napoli!"

Maurizio Rossini di Trentino Marketing è intervenuto a Sportmediaset

Maurizio Rossini di Trentino Marketing è intervenuto a Sportmediaset: "Questo è un anno davvero speciale, abbiamo i campioni d'Italia e tantissimi appassionati sono tornati per la tredicesima volta e molti altri si sono aggiunti. Oggi avremo più di 5mila persone e siamo tutti impegnati perché tutto possa andare per il meglio. Centomila presenze in due settimane? Forse è troppo, ma ogni giorno c'erano tra tremila e cinquemila persone. Il Napoli ha portato entusiasmo e passione".