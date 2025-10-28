Triplo cambio per il Napoli: si rivede Hojlund!

Dopo il pericolo scampato Antonio Conte corre ai ripari facendo una tripla sostituzione. Al 60' Triplo cambio per il Napoli. Fuori Olivera, Politano e Lucca dentro Spinazzola, McTominay e Hojlund.

