Tutino risponde a Zerbin: prima rete con la nuova maglia del Parma

Primo gol con la maglia del Parma per Gennaro Tutino. L’ex Napoli, trasferitosi in Emilia dopo l’esperienza dell’anno scorso con la Salernitana, ha subito segnato al debutto in campionato. Il napoletano ha risposto al gol del vantaggio del Frosinone siglato da Zerbin. Grande azione del Parma con gli uomini con maggiore qualità: Vazquez trova Brunetta in area di rigore, l'argentino serve con grande classe Tutino che calcia in porta e non sbaglia.