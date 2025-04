Prima pagina Tuttosport: "Anche l'IA manda la Juve in Champions"

"Anche l'IA manda la Juve in Champions". Così titola oggi in prima pagina Tuttosport. Il quotidiano torinese ha interrogato l'intelligenza artificiale e "due grandi vecchi", avendo un responso unico: la Juventus terminerà la stagione al quarto posto e si aggiudicherà il pass per partecipare l'anno prossimo alla massima competizione europea.

Si parla anche dell'altra sponda della città, con questo titolo: "Il centrocampo è già da Europa: Toro, non disfarlo". Granata terzi per gol segnati da mediani e trequartisti (14). Vanoli sta valorizzando un reparto ricco di qualità e soluzioni, che non andrebbe smantellato. L'ex Novellino: "Avrei voluto allenare uno come Vlasic".