Tuttosport apre con Gatti: "Il mio no al Napoli scelta di cuore"
TuttoNapoli.net
Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato della sua scelta di restare in bianconero, rifiutando l'offerta del Napoli. "Il mio NO al Napoli una scelta di cuore" titola quest'oggi Tuttosport, riportando le dichiarazioni del calciatore.
Le parole da leader di Gatti fanno da cornice alle operazioni di mercato juventine, con O'Riley che può arrivare dal Brighton con i soldi di Douglas, mentre in uscita continua il caso Vlahovic con Allegri che lo vorrebbe al Milan.
Copertina De Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
