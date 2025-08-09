Prima pagina

Tuttosport apre con Gatti: "Il mio no al Napoli scelta di cuore"

Tuttosport apre con Gatti: "Il mio no al Napoli scelta di cuore"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:10Notizie
di Arturo Minervini

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato della sua scelta di restare in bianconero, rifiutando l'offerta del Napoli. "Il mio NO al Napoli una scelta di cuore" titola quest'oggi Tuttosport, riportando le dichiarazioni del calciatore.

Le parole da leader di Gatti fanno da cornice alle operazioni di mercato juventine, con O'Riley che può arrivare dal Brighton con i soldi di Douglas, mentre in uscita continua il caso Vlahovic con Allegri che lo vorrebbe al Milan.