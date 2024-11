Prima pagina Tuttosport: "Caso Vlahovic. Si fa male con la Serbia"

"Koop? Ricorda Nedved". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, mettendo in risalto le ultime dichiarazioni di Claudio Marchisio. L'ex centrocampista ha rilasciato un'intervista al quotidiano, celebrando le qualità di Koopmeiners e facendo un paragone molto importante con Pavel Nedved. In prima pagina chiaramente c'è spazio anche per l'infortunio di Dusan Vlahovic, costretto ad uscire per un problema alla coscia sinistra nei minuti finali di Serbia-Danimarca.