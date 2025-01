Prima pagina Tuttosport: "Douglas Luiz può lasciare la Juve. Torino, dov'è la punta?"

Douglas Luiz già può lasciare la Juventus per tornare in Inghilterra. Ne è sicuro Tuttosport, che oggi in prima pagina titola con "Derby Douglas": la Premier chiama il brasiliano, ma intanto Motta è pronto a rilanciarlo titolare nella sfida di sabato contro il Torino. Poco sotto si parla anche dei granata, alla ricerca di un sostituto di Duvan Zapata sul mercato, ma anche di Conceicao (raccontato dagli ex compagni) e della rivoluzione societaria di Oaktree (Antonello lascia l'Inter). Spazio anche ad un ricordo di Cudicini e Tommasi.

Juventus - Derby Douglas. La Premier chiama il brasiliano, Motta lo rilancerà sabato col Toro

Torino - Toro, 94 giorni senza Zapata. E il sostituto?