Tuttosport e l'invito alla nazionale di Gattuso: "Stasera ringhiate anche voi"

Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Stasera ringhiate anche voi" scrive Tuttosport in prima pagina soffermandosi sulla rincorsa Mondiale degli Azzurri di Gattuso, chiedendo alla nazionale di calcio di imitare la nazionale femminile di Volley che ieri si è laureata campione del mondo. L'Italia deve battere Israele a Debrecen (Ungheria) per credere ancora nel Mondiale.