Prima pagina Tuttosport: "Il Milan e Modric per la prima fuga"

In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Salvate il soldato Yildiz". Pressione, stanchezza e tattica: ecco perché, nelle ultime partite, Kenan non ha inciso come voleva. La Juventus deve rilanciarsi in campionato: la forma del numero 10 sarà decisiva. Tudor-società: la fiducia va oltre le tensioni.

Spazio anche all'altra metà della città, con il titolo in taglio basso riportato di seguito: "Toro, ansia per Israel: non si allena". Problema al costato per il portiere: Genoa a rischio, ma Baroni lo aspetterà fino all'ultimo. Paleari si scalda: è già stato protagonista in Coppa Italia col Pisa.

"Il Milan e Modric per la prima fuga" si legge di spalla per la gara di stasera.