Prima pagina Tuttosport: "Juve-Gyokeres: contatto! Ma servono 70mln"

vedi letture

"Vai avanti tu?'": una domanda ma anche un titolo, nello specifico il più importante della prima pagina di oggi di Tuttosport. Un'Italia moscia batte a fatica la Moldavia. Oggi la richiesta ufficiale alla Roma per Ranieri ct, tra mille dubbi, anche di opportunità. Due miseri gol di Raspadori e Cambiaso, davanti ad un pubblico sconcertato, mentre la Norvegia vince pure in Estonia. Spalletti conferma l'addio, i giocatori si dicono "destabilizzati" dall'esonero: il Mondiale sembra lontanissimo.

Ampio spazio alla Juventus, soprattutto per quanto riguarda il tema mercato. In taglio alto, ecco il titolo: "Juve-Gyokeres: contatto!". Intermediari bianconeri in azione per il bomber dello Sporting Lisbona. Per lo svedese servono almeno 70 milioni. Retegui prima alternativa. Sorpresa portieri: con Perin sul mercato c'è pur Di Gregorio. Oggi allo Stadium si presenta Comolli. Baby Adzic subito in gol al debutto nel Montenegro dei grandi.