Arbitri, altro flop! Corriere dello Sport: "Ci arrendiamo"

Corriere dello Sport: "Ci arrendiamo"

“Ci arrendiamo”. È questo il titolo scelto in prima pagina dal Corriere dello Sport, che punta i riflettori sulla direzione arbitrale di Atalanta-Napoli. Al centro delle polemiche c’è il gol annullato agli azzurri sull’1-0: decisivo, secondo l’arbitro, un presunto fallo di Hojlund su Hien, giudicato però inesistente dal club partenopeo. Un episodio che ha acceso il post gara, anche perché dopo il vantaggio firmato da Beukema il Napoli è stato rimontato dai gol di Pasalic e Samardzic. Nuove critiche alla classe arbitrale, con Chiffi e il VAR finiti nel mirino per una gestione ritenuta disastrosa.

In primo piano anche il Milan, che interrompe a San Siro una striscia di ventiquattro risultati utili consecutivi. I rossoneri cedono di misura al Parma, a segno con Troilo, in una sfida accompagnata da forti proteste per un episodio discusso in area. La squadra di Pioli ha colpito un palo con Leao e ha perso Loftus-Cheek per un infortunio serio. In classifica il Milan resta secondo a quota 54 punti, mentre l’Inter allunga in vetta portandosi a +10.