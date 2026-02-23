Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ira Milan, Inter a +10"

"Ira Milan, Inter a +10": così titola la Gazzetta dello Sport che si chiede se è davvero già chiuso il campionato? La domanda rimbalza forte dopo il ko del Milan, che spalanca all’Inter un vantaggio di +10 quando mancano dodici giornate alla fine. A San Siro i rossoneri confermano il loro “mal di piccole” e cadono contro il Parma, decisiva la rete nel finale di Troilo. Non mancano le polemiche: sul gol pesa il sospetto di un fallo del difensore argentino su Maignan.

Discussioni anche a Bergamo, dove l’Atalanta supera il Napoli 2-1. A far rumore è l’episodio in avvio di ripresa: contatto tra Hien e Hojlund con gli azzurri avanti 0-1, Chiffi fischia fallo e annulla la rete di Gutierrez. Nel post partita il ds Manna è durissimo: “È qualcosa di incomprensibile. Segniamo e non c’è alcun contatto, nessun fallo. Non capisco come si possa fischiare senza un controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. A cosa serve il VAR se non interviene? È inspiegabile”.