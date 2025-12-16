Prima pagina Tuttosport: "Sorriso Conte. Napoli a Riyad con Lukaku"

"Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare": parole di Fabio Cannavaro, intervistato da Tuttosport come riportato questa mattina dal quotidiano torinese in prima pagina. Il ct dell'Uzbekistan farà una scuola calcio nel centro sportivo dove si allenava Maradona. Ecco altre sue dichiarazioni: "Luciano, come Gasp, è uno da cui c'è sempre da imparare.

Con lui, si può credere nello scudetto. Yildiz un 10? Ha tanta qualità ma a volte mi sembra più un'ala".

Spazio anche all'altra squadra di Torino, con il titolo riportato di seguito: "Toro, Vlasic corre nel 2028". II croato sta prendendo per mano la squadra ed è un pupillo di Cairo. Il nuovo contratto sarà ufficializzato nel 2026. 5 gol e 2 assist nelle ultime 6 partite con Croazia e Torino: decisiva la svolta tattica. Note dolenti: Israel ora è un caso. "Sorriso Conte. Napoli a Riyad con Lukaku" si legge in basso.