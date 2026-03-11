Prima pagina Tuttosport sui rinforzi Juve: "La lista di Spalletti" (che vuole 6 acquisti)

vedi letture

In apertura dell’edizione odierna, Tuttosport dedica ampio spazio alle strategie di mercato delineate da Luciano Spalletti.

In apertura dell’edizione odierna, Tuttosport dedica ampio spazio alle strategie di mercato delineate da Luciano Spalletti. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “La lista di Spalletti”, un riferimento diretto ai profili individuati dal tecnico per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato, l’allenatore avrebbe indicato diversi nomi per alzare il livello della rosa in ogni reparto. In attacco il primo obiettivo sarebbe Kolo Muani, mentre per il centrocampo piacciono Ederson e Goretzka. Tra le linee viene indicato Pellegrini come possibile trequartista, con Celik sugli esterni e Senesi come rinforzo per il reparto difensivo.