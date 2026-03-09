Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo il posticipo di Serie A

Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo 2026. Si conclude la 28^ giornata di Serie A, con l'ultima partita rimasta da disputare, il monday night tra la Lazio e il Sassuolo. Non solo, perché si gioca anche in Serie C, con la partita tra Ascoli e Ravenna che viene trasmessa in chiaro. Per gli appassionati, ci sono anche tornei internazionali da poter seguire. Di seguito tutti i principali appuntamenti di oggi con il calcio in tv, con a fianco di ogni partita l'orario e il canale di trasmissione.

20.30 Catania vs Casertana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Ascoli vs Ravenna (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Campobasso vs Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Perugia vs Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Atalanta U23 vs Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Monopoli vs Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 West Ham vs Brentford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.30 Almeria vs Cultural Leonesa (Segunda Division) - DAZN

20.45 Lazio vs Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Espanyol vs Oviedo (Liga) - DAZN