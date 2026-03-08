Serie B, risultati e classifica: ancora Insigne in gol. Crollo Bari: ora è penultimo!

vedi letture

Il Pescara travolge il Bari 4-0 all'Adriatico e rilancia le proprie ambizioni di salvezza. Una prestazione autoritaria quella dei biancazzurri, superiori in ogni reparto e letali nello sfruttare le disattenzioni difensive degli ospiti. La gara, partita con 15 minuti di ritardo per un problema tecnico al VAR, si accende subito: il Bari prova ad affacciarsi in avanti con Dorval, ma al primo vero affondo è il Pescara a passare in vantaggio. Al 14' Di Nardo anticipa difesa e portiere per l'1-0, poi al 39' è Lorenzo Insigne a raddoppiare dal dischetto.

Nella ripresa Longo prova a scuotere i suoi con i cambi — dentro Cistana, Traore ed Esteves — ma il copione non cambia. Dopo appena 80 secondi Di Nardo firma la doppietta per il 3-0, prima che Valzania e Insigne chiudano definitivamente i conti. Per il Bari è una batosta che pesa: i galletti restano penultimi a 28 punti, a -1 dai playout e a -2 dalla salvezza diretta. Adesso c'è lo scontro diretto contro la Reggiana al San Nicola: una partita da non sbagliare per non rischiare il baratro.

SERIE B - 29ª GIORNATA

Sabato 7 marzo

Avellino-Padova 1-0

90+2' Russo

Spezia-Monza 4-2

9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli

Sudtirol-Virtus Entella 0-1

73' Marconi

Venezia-Reggiana 2-0

15’ Haps, 71’ Doumbia

Modena-Cesena 0-0

Catanzaro-Empoli 3-2

1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)

Frosinone-Sampdoria 3-0

25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado

Mantova-Juve Stabia 2-0

21' Bragantini, 45+2' Mancuso

Domenica 8 marzo

Carrarese-Palermo 0-1

19’ Pohjanpalo

Pescara-Bari 4-0

13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 57

Catanzaro 49

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Sudtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 25