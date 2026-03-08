Serie B, risultati e classifica: ancora Insigne in gol. Crollo Bari: ora è penultimo!
Il Pescara travolge il Bari 4-0 all'Adriatico e rilancia le proprie ambizioni di salvezza. Una prestazione autoritaria quella dei biancazzurri, superiori in ogni reparto e letali nello sfruttare le disattenzioni difensive degli ospiti. La gara, partita con 15 minuti di ritardo per un problema tecnico al VAR, si accende subito: il Bari prova ad affacciarsi in avanti con Dorval, ma al primo vero affondo è il Pescara a passare in vantaggio. Al 14' Di Nardo anticipa difesa e portiere per l'1-0, poi al 39' è Lorenzo Insigne a raddoppiare dal dischetto.
Nella ripresa Longo prova a scuotere i suoi con i cambi — dentro Cistana, Traore ed Esteves — ma il copione non cambia. Dopo appena 80 secondi Di Nardo firma la doppietta per il 3-0, prima che Valzania e Insigne chiudano definitivamente i conti. Per il Bari è una batosta che pesa: i galletti restano penultimi a 28 punti, a -1 dai playout e a -2 dalla salvezza diretta. Adesso c'è lo scontro diretto contro la Reggiana al San Nicola: una partita da non sbagliare per non rischiare il baratro.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Domenica 8 marzo
Carrarese-Palermo 0-1
19’ Pohjanpalo
Pescara-Bari 4-0
13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro