Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via gli ottavi di Champions League
In questo martedì 10 marzo cominciano gli ottavi di finale di Champions League 2025/26: apre le danze Galatasaray-Liverpool alle ore 18:45, poi tre match in contemporanea alle 21:00: Atalanta-Bayern con l'unica italiana coinvolta in questa fase ad eliminazione diretta, Newcastle-Barcellona e Atletico Madrid-Tottenham. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 10 MARZO
18.45 Galatasaray-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Atalanta-Bayern (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Newcastle-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Atletico Madrid-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.30 Galatasaray-Liverpool (Champions League) - CIELO (differita)
