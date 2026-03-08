Osimhen-show, trascina il Galatasaray nel derby e poi si scatena sotto la Curva

Victor Osimhen è stato il grande protagonista del derby di Istanbul contro il Besiktas, vinto dal Galatasaray per 1-0. Il centravanti nigeriano ha deciso la sfida con un colpo di testa, mandando un segnale importante alle rivali nella corsa al titolo di Super Lig. "Sono orgoglioso del Galatasaray. Amo molto la squadra e il club. Lottiamo per i nostri sogni e l'uno per l'altro" ha dichiarato a caldo il 27enne.

Osimhen fa festa: grande legame col pubblico del Galatasaray

La vittoria è arrivata però in salita: dal 62' il Cimbom ha dovuto fare a meno di Leroy Sané, espulso per doppia ammonizione dopo un brutto fallo. "Dopo il cartellino rosso abbiamo incontrato delle difficoltà. Mi congratulo con i miei compagni di squadra per la loro forza. Abbiamo lottato in modo aggressivo fino all'ultimo istante" ha riconosciuto Osimhen. Nel finale, l'attaccante si è lasciato andare a festeggiamenti scatenati insieme ai compagni, tra salti e urla di esultanza, sulle note dei cori dei tifosi giallorossi presenti in trasferta allo stadio Tupras.