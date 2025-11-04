Prima pagina
Tuttosport sul Napoli: "Conte attacca ancora Marotta"
"Vlahovic, gol per restare" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Alle 21 Juventus-Sporting. Il nuovo tecnico rilancia le ambizioni di scudetto ("fino alla fine: anzi, oltre la fine") e richiama la squadra alla sua dimensione europea. "Questa è la suite del calcio, ce la giochiamo alla pari. Yildiz, un po' Kvara un po' Di Natale". David, pensieri di addio a gennaio: ma l'allenatore vuol provare a recuperarlo. Dal ritiro: pasti senza telefoni.
Di spalla spazio alle dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, alla vigilia del match contro l'Eintracht Franforote. "Conte attacca ancora Marotta", scrive il quotidiano. "Noi in testa diamo fastidio. Arbitri? Qualcuno ha parlato ed è successo di tutto". La replica: "Dica ciò che vuole".
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
