Prima pagina

Tuttosport: "Trattativa a oltranza per l’obiettivo Juve: Mateta col Napoli"

Tuttosport: "Trattativa a oltranza per l’obiettivo Juve: Mateta col Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

Trattativa a oltranza per l’obiettivo Juve: Mateta col Napoli. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport che parla del tentativo della Juventus di portare il calciatore in Italia già per la sfida col Napoli in programma domenica. I bianconeri spingono con il Crystal Palace per avvicinarsi alla richiesta da 35 milioni. 