Prima pagina Tuttosport verso Juve-Lecce: "Qui gente capace e seria"

Impegno casalingo per la Juventus. Questa sera all'Allianz Stadium la squadra di Igor Tudor ospiterà il Lecce per dare continuità al successo contro il Genoa e al pareggio di Roma contro i giallorossi di Claudio Ranieri. L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina riportando alcune dichiarazioni in conferenza del etnico bianconero: "Qui gente capace e seria". Di seguito la prima pagina integrale