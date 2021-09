Udinese-Napoli, i consigli di Gazzetta per il fantacalcio: "Di Lorenzo da evitare"

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online ha dispensato consigli per gli appassionati di fantacalcio e per il match tra Udinese e Napoli, in programma per lunedì, si è espressa così: "Nuytinck è l’uomo del 6,5, ma contro Osimhen meglio fare altre scelte. Deulofeu può creare pensieri, in più ha già segnato due gol. Anguissa ha stregato tutti con la Juve e si può confermare a Udine. Di Lorenzo in difficoltà con i bianconeri. Meglio altre scelte".