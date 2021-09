Udinese, seduta tattica in vista del Napoli: il report del club bianconero

Lunedì sarà il giorno di Udinese-Napoli e proseguono i lavori per le due squadre. La formazione friulana si è allenata anche oggi in vista della sfida della Dacia Arena. Di seguito il report pubblicato sul sito del club bianconero: "Prosegue la marcia d'avvicinamento a Udinese - Napoli, questo pomeriggio i bianconeri hanno svolto, dopo le fasi di attivazione, una seduta incentrata sulla tattica, domani allenamento in programma sempre al pomeriggio".