UFFICIALE - Accolto ricorso Verona: cancellata la multa per i cori contro i napoletani

Contrariamente a quanto stabilito lo scorso 9 novembre dal giudice sportivo, l'Hellas Verona non dovrà versare 10.000 euro di ammenda per i "cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori" del Napoli contestatigli dopo la gara del Maradona. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha infatti accolto il ricorso del club gialloblù, assistito per l'occasione dall'avvocato Stefano Fanini, e ha dunque annullato la sanzione a carico della società.