UFFICIALE - Cuadrado torna prima dalla Colombia: salta il Venezuela per squalifica

Lo juventino ha rimediato un cartellino giallo nella notte contro la Bolivia, partita vinta per 3-0 e dove proprio Cuadrado ha contribuito con un assist.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Son finite con un turno d'anticipo le qualificazioni di Juan Cuadrado con la Colombia. Lo juventino ha rimediato un cartellino giallo nella notte contro la Bolivia, partita vinta per 3-0 e dove proprio Cuadrado ha contribuito con un assist. I Cafeteros giocheranno il 29 la gara conclusiva in Venezuela e per andare ai playoff devono vincere, sperando che il Perù non vinca contro il Paraguay già eliminato.