UFFICIALE - DAZN, l'offerta e i prezzi per il pacchetto standard: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DAZN ha svelato oggi diverse novità interessanti in vista della prossima stagione calcistica. Anche per il 2023/24 l’OTT trasmetterà tutte le dieci partite di campionato per ogni turno, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

In attesa di scoprire come saranno suddivisi i diritti dal prossimo ciclo, DAZN continua a lavorare per rendersi sempre più accessibile agli appassionati. In questa direzione vanno l’accordo con Tivùsat (per portare i contenuti di DAZN anche sulla piattaforma satellitare gratuita italiana) e il potenziamento dell’infrastruttura di trasmissione proprietaria DAZN Edge, per stabilizzare ancora di più la trasmissione sul territorio italiano e offrire un’esperienza in continuo miglioramento. Non solo accordi di distribuzione e miglioramento dell’infrastruttura. Le novità della piattaforma di sport in streaming si estendono anche ai prezzi dei piani di abbonamento, con il lancio dei Pass annuali, una formula che consente di risparmiare in maniera significativa sul costo complessivo della sottoscrizione. Pass che sarà disponibile anche per DAZN Plus, il piano di abbonamento “top” dell’OTT.

Offerta Dazn pacchetto standard. Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento “Tutti Bravi dal Divano”, “Sunday Night Square” e “SuperTele”, contenuti originali DAZN e molto altro.

Piani abbonamenti disponibili. Sono tre le modalità di sottoscrizione del Piano Standard (), a seconda delle esigenze dei tifosi:

Piano Mensile – disponibile a 40,99 euro al mese, con pagamento ogni mese e nessun vincolo di permanenza;

Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili – disponibile a 30,99 euro al mese (risparmio pari a 120 euro) e vincolo di permanenza per 12 mesi;

Piano Annuale – pagamento in un’unica soluzione a 299 euro (circa 25 euro al mese, con un risparmio annuale di oltre 190 euro) e risparmio del 39% rispetto al Piano Mensile.

Numero dispositivi. L’abbonamento a Standard consente di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi, ma solo se connessi alla stessa rete internet.